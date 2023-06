Action Cam impermeabile 4K: doppio sconto BOMBA (20%+coupon40%)

Proto per l’estate? Sei abbastanza attrezzato per poter riprendere ed immortalare tutti i momenti più emozionanti ed adrenalinici che ti accompagneranno nel corso dei prossimi mesi? Nel caso contrario, non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta pazzesca che ti propone Amazon. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questa eccezionale Action Cam impermeabile 4K al prezzo super conveniente di soli 47,99 euro invece di 99,99 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo prodotto al prezzo così contenuto, risparmiando una cifra importante, dovrai necessariamente approfittare dello sconto del 20% e di un ulteriore sconto del 40% che potrai applicare tramite coupon. Acquistando questa Action Cam, inoltre, potrai avere tutti i vantaggi di Prime, compresa la spedizione gratuita senza costa aggiuntivi, sicura e velocissima.

Con una risoluzione ad alta definizione 4K, questo dispositivo sarà in grado di fornirti immagini più nitide e dettagliate con una chiarezza eccellente, anche durante le scene più movimentate. Grazie alla presenza di una custodia impermeabile, potrai utilizzare l’Action Cam raggiungendo una profondità di ben 40 metri/131 piedi sott’acqua.

In questo modo potrai tranquillamente esplorare il mondo sottomarino, nuotare, fare surf e tutti gli altri sport acquatici in totale tranquillità. Inoltre, la funzione EIS 3.0 ti consentirà di stabilizzare l’immagine in movimento. Provvista di un display touch da 2 pollici, sarà molto facile controllore le impostazioni e gestire i parametri di esposizione.

Non mancano diversi accessori che potrebbero esserti utili in diverse situazioni. Dotata di 2 batterie da 1050 mAh, questo dispositivo è assolutamente da non perdere a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questa eccezionale Action Cam impermeabile 4K UHD al prezzo di soli 48 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.