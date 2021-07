Se hai sempre desiderato una Action Cam, questo è il momento di concludere un affare. Su Amazon è in corso un'offerta a cui non puoi dire di no: con soli 59,99€ te la porti a casa e inizi a goderti la vita.

Non dimenticare di attivare il coupon per ottenere lo sconto, i pezzi disponibili sono limitatissimi.

Action Cam: registra in 4K e la usi come vuoi

Le Action Cam sono dei prodotti molto desiderabili. Solitamente costano un occhio della testa, ma è il tuo giorno fortunato. Il modello di COOAU ha un ottimo rapporto qualità prezzo e le migliaia di recensioni positive lo testimoniano.

È piccola, impermeabile fino a 40 metri di profondità e ti permette d'immortalare tutte le tue avventure e non solo. Te la porti dietro e scatti foto, registrarti video in 4K e te la godi da far paura.

Grazie alla stabilizzazione ogni filmato viene catturato in modo nitido e fermo, ti basta azionarla ed il gioco è fatto. In più ha una lente da 170° che ti permette di catturare tutto ciò che vuoi in modalità grandangolare. Non sei soddisfatto? È presente anch il time lapse.

In confezione ti vendono fornite anche due batterie ricaricabili. Ognuna ti regala fino a 120 minuti di autonomia per non rimanere mai a secco. Insomma, un vero e proprio portento.

Approfitta subito di questa occasione e acquista la Action Cam su Amazon a soli 59,99€. Attiva il coupon e risparmi 10,00€ istantaneamente. Inoltre se sei membro Prime la ricevi entro 48 ore a casa tua e gratuitamente.

Ps: se non sei abbonato scegli la consegna nei punti di ritiro, in questo modo non paghi nulla grazie all'esclusiva promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica