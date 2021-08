Se stavate pensando di comprare una action cam per riprendere le vostre prodezze sportive e non solo, le offerte estive sono il momento migliore per farlo: uno dei migliori prodotti di APEMAN, la action cam A100, in super sconto su Amazon a solo 69,59 euro invece di 119,99 euro. Tutto quello che dovete fare è selezionare l'apposito coupon del 42% prima di procedere con l'acquisto.

Action cam APEMAN A100: caratteristiche principali

Il design compatto ma molto resistente agli urti garantisce sicurezza e impermeabilità fino a 40 metri grazie al suo apposito alloggiamento presente in confezione. L'ampio display a colori vi permetterà di rivedere in qualsiasi momento le vostre riprese, ma – se non bastasse – le porte micro HDMI, USB e AV vi permetteranno di collegarlo a monitor e TV.



Tra gli accessori in dotazione troverete la doppia batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1350 mAh, ventiquattro supporti e accessori compatibili con qualsiasi action cam. Ciò per cui questa action cam è famosa è la sua grande risoluzione video che arriva fino a 4K a 30fps. In questo modo non avrete problemi a riprendere qualsiasi vostra prodezza sportiva a vacanza.

Insomma, capite bene che un'offerta del genere non potete farvela scappare. Quindi cosa state aspettando? Andate su Amazon e procedete all'acquisto di questa splendida action cam APEMAN A100. Non dimenticate di selezionare l'apposito coupon prima di procedere con l'acquisto del prodotto. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

