Action Cam 4K, offerta folle: con il DOPPIO sconto crolla a meno di 70€

Oggi Amazon propone un'offerta decisamente interessante su una action cam sportiva che dalla sua ha diverse funzionalità estremamente interessanti.

Questa soluzione offre una qualità video eccezionale grazie alla tecnologia di chip avanzata che consente una risoluzione fino a 5K30fps. Ogni fotogramma è ricco di chiarezza e dettaglio, sia che tu sia immerso in scenari sportivi dinamici o che ti trovi in paesaggi statici. Con uno schermo touch da 2 pollici, l’operazione è intuitiva e facile.

Grazie alla custodia resistente all’acqua fino a 40 metri e agli accessori in acciaio inossidabile aggiornati, questa action cam è pronta ad affrontare qualsiasi condizione climatica. Che tu sia impegnato in immersioni profonde in mare o in avventure acquatiche, la SF430pro cattura i momenti più emozionanti con solidità e affidabilità.

Con il WIFI integrato e l’applicazione “SupCam Pro” sul tuo smartphone, puoi controllare la videocamera e guardare i video in tempo reale sul telefono. Il telecomando a una distanza di 10 metri offre un’ampia area di operazione.

La videocamera SF430pro è dotata di un microfono incorporato per catturare i suoni dell’ambiente e di un microfono con cavo per registrazioni di qualità superiore. Le due batterie da 1350 mAh e il caricabatterie intelligente assicurano una lunga durata della batteria durante le tue avventure all’aperto o le sessioni di registrazione prolungate.

Con la SF430pro puoi registrare video di alta qualità, catturare suoni chiari e nitidi, e condividere facilmente i tuoi momenti più emozionanti grazie alla sua praticità e affidabilità. Non farti scappare questa offerta e acquistala oggi con un imperdibile sconto di oltre il 50% sul suo normale prezzo di listino!

