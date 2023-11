Action Cam 4K in super offerta ad un prezzo WOW: oggi è tua a 39,99€!

L’iZEEKER iA100 Action Cam, con il suo prezzo scontato di 39,99€ rispetto ai 49,99€ del prezzo originale grazie a un coupon di 10€, offre una soluzione perfetta per gli amanti della fotografia e dei video all’aperto.

Con una risoluzione 4K Ultra HD, questa action cam cattura immagini più nitide e dettagliate con chiarezza eccezionale durante la registrazione di momenti veloci. Puoi scegliere tra diverse risoluzioni video, tra cui 4K/30FPS, 2,7K/30FPS, 1080P/60FPS, 1080P/30FPS e 720P/120FPS, per soddisfare le tue diverse esigenze. L’alto contrasto e la saturazione dei colori ti permettono di cogliere i dettagli chiave delle immagini e dei video.

La iZEEKER iA100 è dotata di uno schermo touch da 2 pollici che semplifica l’operazione e il controllo delle impostazioni di scatto.

Puoi passare tra le modalità di scatto e regolare i parametri di esposizione con semplici gesti. Inoltre, il design leggero e umanizzato, la copertura antipolvere e il coperchio rimovibile della batteria migliorano ulteriormente l’esperienza con questa action cam.

Questa action cam è accompagnata da vari accessori pratici che soddisfano le esigenze di diversi scenari sportivi all’aperto, come arrampicata, ciclismo, paracadutismo e deltaplano. Inoltre, è dotata di due batterie da 1050mAh, e la base di ricarica può caricarle contemporaneamente, eliminando il fastidio della sostituzione frequente delle batterie.

Con l’iZEEKER iA100 Action Cam, non perderai mai un momento speciale. Cattura le tue avventure in dettagli straordinari e condividile con il mondo. Non farti scappare l’offerta di oggi e acquistala ad un prezzo speciale!

