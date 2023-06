Action Cam 4K impermeabile in offerta a 45€: sconto PAZZESCO

Sei pronto per l’estate ma ancora non hai acquistato un dispositivo che possa immortalare ogni momento emozionante durante le vacanze? Nessun problema, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questa imperdibile Action Cam 4K impermeabile al prezzo folle di soli 45,24 euro invece di 79,99 euro.

Ebbene si, potrai acquistare questo ottimo prodotto praticamente a metà prezzo ma dovrai affrettarti e approfittare dello sconto del 41% e di un ulteriore sconto di 10 euro che potrai avere tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire della spedizione gratuita senza costi aggiuntivi, veloce e sicura.

Grazie a questa magnifica Action Cam, potrai registrare video e scattare foto con una qualità ottima, con immagini da 20 MP e un obiettivo fisheye 6G super grandangolare da 170°. Non manca l’utilissima custodia impermeabile IP68 che ti permetterà di utilizzare questo dispositivo sino ad una profondità di ben 40 metri.

Quindi, è perfetto si ami nuotare, fare immersioni, rafting, surf e altri sport acquatici. Caratterizzato dalla presenza di un display LCD HD da 2,0 pollici, avrai la possibilità di visualizzare l’anteprima sempre e ovunque. Potrai usufruire di diverse funzioni che rederanno le tue registrazioni uniche, tra cui la registrazione in loop, la fotografia al rallentatore, modalità di guida, inversione dell’immagine e molto altro ancora.

Non mancano diversi accessori quali la borsa multifunzione, due batterie da 1050 mAh – che ti permetteranno di utilizzare questa Action Cam ininterrottamente per 200 minuti -, due caricabatterie, un telecomando wireless, varie staffe impermeabili e altro. Insomma, un prodotto unico e imperdibile soprattutto a questo prezzo.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa imperdibile Action Cam 4K impermeabile a soli 45,24 euro. Affrettati, il doppio sconto pazzesco non durerà per sempre ma potrebbe terminare da un momento all’altro. Non perdere questa occasione.

