Action Cam 4K impermeabile fino a 40MT a soli 41€ su Amazon

Se sei un appassionato d’immersioni, bici e in generale delle attività sportive e vuoi immortalare le tue avventure, allora questa offerta è proprio per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Action Cam Wolfang a soli 41,99 euro, anziché 89,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Per cui se vai veloce puoi avvalerti di un ribasso del 22%, più di un ulteriore sconto del 40% e avere un risparmio totale di ben 48 euro.Una promozione da non perdere assolutamente. Con questa videocamera acquatica puoi scattare foto e fare video in alta risoluzione anche mentre sei in movimento.

Action Cam spaventosa a un prezzo ridicolo

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questa piccola videocamera portatile un ottimo acquisito. Intanto avrai la possibilità di fare foto da 20 MP e video in 4K. E potrai decidere anche le risoluzioni inferiori. Inoltre, grazie a uno stabilizzatore, anche mentre sei in movimento le foto e i video non saranno sfocati.

Troverai una pratica custodia che la rende impermeabile fino a 40 metri di profondità, per cui è perfetta per le immersioni, anche con le bombole. Ha un microfono incorporato molto sensibile e di qualità. Possiede la connessione WiFi e quindi scaricando l’app dedicata puoi vedere le riprese direttamente sul tuo smartphone. Inoltre in confezioni troverai diversi accessori che ti consentono ad esempio di agganciarla al parabrezza dell’auto e usarla come una Dash Cam.

Che stai aspettando? A questo prezzo la vorranno tutti ma le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Action Cam Wolfang a soli 41,99 euro, anziché 89,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.