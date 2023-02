Action Cam 4K Impermeabile con sconto FOLLE su Amazon: tua a soli 36€

Offerta pazzesca quella che ti propone oggi Amazon per te che ami scattare foto e avere un ricordo dei tuoi momenti più belli. Per poco tempo ancora potrai acquistare ad un prezzo stracciato una fantastica Action Cam 4K Impermeabile grazie ad un doppio sconto imperdibile.

Con soli 35,99 euro, grazie allo sconto del 25% e del coupon che ti permette di risparmiare ancora il 40%, potrai portarti a casa un prodotto eccezionale. Con l’Action Camera Yolansin Nimbler 3 con una risoluzione video fluida di 4K, potrai scattare foto e girare video in una qualità impeccabile.

Ideale per te che ami sciare, pattinare, nuotare, fare immersioni o fare qualsiasi altro tipo di sport e hobby, questa Cam sarà assolutamente perfetta. Il dispositivo è provvisto di microfoni grazie ai quali sarà possibile migliorare significativamente la qualità del suono sotto ogni punto di vista.

Il giroscopio di stabilizzazione a 3 assi incorporato mantiene la stabilizzazione elettronica dell’immagine. Inoltre la tecnologia di stabilizzazione EIS resiste a collisioni o inclinazioni dell’Action Cam. In questo modo avrai foto e video chiari e nitidi in ogni situazione.

La fotocamera Nimbler 3 è provvista di WiFi integrato che può essere collegato a uno smartphone (IOS o Android) o un tablet utilizzando l’apposita app. Non manca il telecomando wireless 2.4G e potrai condividere sui social i tuoi momenti più belli in ogni momento in maniera istantanea utilizzando semplicemente il tuo cellulare.

Il grandangolo di 170° ti offrirà un campo visivo molto ampio e potrai fotografare e riprendere tutto ciò che ti circonda. Incluse nel prezzo, anche due batterie ricaricabili da 1200 mAh e la custodia impermeabile di alta qualità può funzionare normalmente sotto i 40 metri.

Dunque, un prodotto eccezionale ad un prezzo praticamente quasi regalato. Tuttavia, questa offerta pazzesca potrebbe terminare a breve. Quindi corri su Amazon e acquista l’Action Cam 4K Impermeabile Nimbler 3 a soli 35,99 euro anziché quasi 80 euro approfittando del doppio sconto. Affrettati, domani potrebbe essere troppo tardi e potresti pentirtene.

