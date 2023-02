Action cam 4K: grazie al DOPPIO SCONTO puoi averla con appena 47€

La action cam 4K Wolfang GA100, in questa precisa fascia di mercato, è tra le più complete e prestanti su cui tu possa mettere le mani: foto e video di altissimo livello, anche in condizioni proibitive. Nella confezione ci sarà il pratico telecomando, grazie a potrai facilmente controllare l’apparecchio a distanza.

Un’occasione di cui approfittare ora, prima che il prezzo torni a salire: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto iniziale del 14% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 20% da spuntare direttamente in pagina, la action cam sarà tua con poco più di 47 euro invece di 69 euro.

2 sconti su Amazon per la action cam 4K Wolfang GA100

Questo dispositivo è in grado di registrare video stabilizzati supportando una risoluzione massima pari al 4K a 30fps. In alternativa, sarà possibile optare per il 1080p a 60fps o per il 720p a 120fps. Ottime anche le foto, che potrai scattare con risoluzione fino a 20MP. Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile.

La GA100 è dotata di microfono esterno che, anche in ambienti rumorosi, catturerà una voce chiara e comprensibile. La stabilizzazione a 3 assi è estremamente efficace per realizzare video sempre fluidi e privi di ogni tremolio. Pieno supporto per la connessione WiFi, grazie a cui potrai controllare la action cam tramite lo smartphone.

Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova action cam 4K Wolfang GA100: oltre a risparmiare 22 euro, arriverà a casa in pochi giorni e con spedizione gratuita.

