La action cam 4K di Apexcam è in promozione su Amazon a soli 69,99€. Il ribasso del 13% ti consente di risparmiare una decina di euro e portarti a casa un vero e proprio gioiellino. Le spedizioni Prime te la fanno arrivare a casa in quattro e quattr'otto così se devi partire la hai già con te.

Apexcam: la sua action cam 4K non ha nulla da temere

La Action Cam 4K è di ApexCam è un vero portento: completa di tutto arriva a casa sua con un vero e proprio kit che ti permette di portarla ovunque vai non solo con facilità ma anche in sicurezza. Con migliaia di recensioni positivi, appena la utilizzerai capirai da solo perché è così amata.

Con la sua lente registra video in 4K così da poter immortalare i ricordi più disparati delle tue vacanze e delle tue avventure. Te la puoi portare finanche sott'acqua visto che è impermeabile fino a ben 40 metri di profondità.

Ha un telecomando con cui semplifichi ogni azione e riesci a creare anche ambientazioni suggestive senza dover restare dietro l'obiettivo. In più l'obiettivo Fisheye ti regala la possibilità di creare angolazioni piuttosto divertenti.

Cos'altro ti occorre sapere? Ovviamente che arriva con ben due batterie da 1050mAh così le ricarichi entrambe per avere sempre un po' di energia di scorta quando sei fuori.

Acquista subito la tua Action Cam 4K su Amazon a soli 69,99€. La ordini e la ricevi in solo due giorni operativi se possiedi un abbonato Prime attivo. In caso contrario non dei avere alcun timore: se sei cliente standard puoi sempre optare per le consegne nei punti di ritiro visto che sono gratuite.

