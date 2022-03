Action cam 4K con display, 2 batterie e accessori a 33€: PREZZACCIO

Una action cam 4K per non perdere nemmeno un momento delle tue avventure. Non importa quanto tu sia temerario, questo gioiellino conserverà ogni ricordo prezioso, anche il più particolare.

Un bundle da non perdere quello su Amazon per questo modello con display, doppia batteria, telecomando per lo scatto da remoto e connessione diretta allo smartphone per scaricare rapidamente il materiale. Inoltre, la confezione è ricchissima di accessori per usare in molti contesti il dispositivo. Con le promozioni in corso, lo porti a casa a 33€ circa appena. Completa l'ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Action cam 4K super accessoriata: è il momento di averla

Un prodotto di ottima qualità, soprattutto in rapporto al prezzo. Infatti, ti permette di effettuare riprese di buonissima qualità grazie alla presenza della stabilizzazione elettronica delle immagini. Una feature fondamentale perché senza di lei, i video dove c'è molto movimento (proprio quelli per i quali si usano questi prodotti) sarebbero incredibilmente mossi e sfocati.

Grazie alla presenza di doppia batteria, il divertimento raddoppia e non solo. Dal display guardi quello che riprendi e poi – grazie al WiFi integrato – puoi trasmettere tutto il materiale in tempo reale direttamente allo smartphone.

Inoltre, se lo desideri, puoi sfruttare il telecomando in dotazione per appoggiare la fotocamera da qualche parte, allontanarti e scattare foto da remoto. Insomma, non potrebbe essere più completo. Anzi si! Infatti, in omaggio, ricevi anche un microfono esterno per riprese con audio eccellenti e non solo. Ecco gli accessori principali in dotazione:

custodia impermeabile;

copertura protettiva;

2 cinturini da polso;

staffa per la bici;

clip per lo zaino che ruota a 360 gradi;

fibbia per agganciare e sganciare.

Insomma, un prodotto super completo, che adesso porti a casa a prezzo pazzesco da Amazon. Completa l'ordine adesso e accaparrati la tua action cam 4K con WiFi e display a 33€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.