Action Cam 4K con accessori e 2 batterie al prezzo RIDICOLO

Non perdere questa occasione pazzesca, approfitta subito del doppio sconto che ti propone Amazon (del 18% + coupon 5%) e acquista subito questa magnifica Action Cam 4K con accessori e 2 batterie al prezzo super conveniente di soli 38 euro circa invece di 50 euro.

Se ancora non sei cliente Amazon Prime, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e anche tu potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Provvista di un potente sensore di immagine e di esclusivo obiettivo in vetro ottico a 6 strati, questa Action Cam è praticamente perfetta.

Supporta infatti video professionali 4K30fps e foto da 16 MP, grazie ai quali potrai catturare in maniera estremamente chiara tutti i dettagli più importanti ed entusiasmanti durante le tue escursioni. Grazie all’app “X-Sport Pro” che troverai su Google Play e Apple Store potrai collegare la tua action camera, scaricare video/foto sul tuo smartphone e condividerli sui social network.

Potrai utilizzare questo ottimo dispositivo anche sott’acqua e arrivare sino ad una profondità 131 piedi (40 metri). Quindi, è perfetta per immortalare i momenti più belli se ti piace nuotare, fare surf, immersioni, esplorare il mondo sottomarino e altri sport acquatici. Si tratta quindi di una fotocamera impermeabile, che supporta lo scatto multimodale e sarà in grado di offrirti un’esperienza fotografica migliore.

Compresi nel prezzo, avrai anche diversi accessori per casco che ti saranno sicuramente utili durante le tue avventure e due batterie da 1350 mAh. Insomma, un prodotto unico e da non perdere, soprattutto a questo prezzo,

Non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questa magnifica Action Cam 4K con accessori e 2 batterie al prezzo bomba di poco meno di 39 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi, non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.