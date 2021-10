Action cam 4K 60fps a soli 52€ su Amazon!

Siete alla ricerca di un'action cam di ottime qualità a un prezzo super contenuto? Su Amazon potrete usufruire di un grosso coupon sconto di 45 euro per acquistare l'action cam della LONGTAIHE al prezzo di soli 52,99 euro invece di 97,99 euro. L'unica cosa su cui dovrete prestare attenzione è selezionare il relativo coupon prima di mettere il prodotto nel carrello.

Action cam della LONGTAIHE a un prezzo bomba!

Si tratta di un'action camera touchscreen con risoluzione 4K a 60fps. Potete portarla in viaggio e registrare i momenti migliori della vostra vacanza. Il touchscreen è sensibile e affidabile, anche quando la temperatura è molto bassa. Il device è dotato di WiFi e include anche un braccialetto con comandi remoti per effettuare video e foto anche con controllo remoto.

La camera ha un giroscopio incorporato per migliorare la stabilità e ottenere, così, video meno mossi e più fluidi. Grazie all'accessorio incluso nella confezione, l'action cam della LONGTAIHE garantisce un'impermeabilità fino a 40 metri così da essere affidabile in molti sport acquativi e varie attività. Questa action camera ha, inoltre, molti accessori inclusi tra cui una borsa da viaggio e una doppia batteria per non avere mai problemi di carica. Infine degne di nota anche le altre funzioni come lo zoom 8x, video in loop, scatti in sequenza, time lapse, uscita HDMI e tanto altro ancora.

Insomma, tutto quello che dovete fare è attivare il coupon di 45 euro prima di mettere il prodotto nel carrello e l'action cam 4K della LONGTAIHE sarà vostra a soli 52,99 euro in poco meno di 48 ore lavorative.