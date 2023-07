Acquista il Supporto Auto Smartphone con Gravity System a 10€

Stanco di non sapere più dove mettere il tuo telefono in automobile? Ne hai abbastanza del supporto che hai e che devi sempre regolare con due mani per bloccare il tuo cellulare? Allora Unieuro ha la soluzione per te e oggi costa anche pochissimo. Acquista il Supporto Auto per Smartphone Cellularline Handy Wing Pro a soli 10,62 euro. Si tratta di un’offerta pazzesca per questo prodotto eccezionale e super comodo.

Infatti, grazie alla tecnologia One Hand Gravity System ti basta una sola mano per posizionare il tuo smartphone in modo corretto e sicuro. In pratica, si regola da sé in ampiezza ed estensione semplicemente inserendo il telefono con una sola mano. Allo stesso modo, lo estrai sempre con una sola mano. Sarà il suo peso a far stringere le morse laterali, posizionandosi su misura per un comfort perfetto in viaggio.

Supporto Auto per Smartphone Cellularline: semplicità complessa

Il Supporto Auto per Smartphone Cellularline Handy Wing Pro è elegante e minimal. Questo lo rende particolarmente bello da vedere. Infatti, si adatta perfettamente al cruscotto dell’auto. Le finiture in metallo satinato antigraffio completano l’opera dando un’estetica premium all’oggetto e una resistenza importante per una maggiore longevità durante l’utilizzo.

Grazie al morsetto posteriore, si aggancia saldamente alle bocchette di areazione della tua auto. La presa è forte e in grado di resistere a vibrazioni, scossoni e a un utilizzo intensivo. Non perdere altro tempo perché su Unieuro.it sta andando a ruba. Acquista ora Cellularline Handy Wing Pro a soli 10,62 euro. Inclusa nell’offerta c’è anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

