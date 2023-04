Acquista uno smartphone OPPO e vinci la finale di Champions League

Con OPPO puoi vincere i biglietti della finale UEFA Champions League. Incredibile vero? Ti basta solo procedere all’acquisto di smartphone selezionati in super offerta. Ognuno ha uno sconto pazzesco, ma anche un ricco bundle che gli dà ancora più valore. Perciò non perdere tempo e approfitta subito di questa incredibile opportunità.

Come puoi partecipare? Semplice, acquista un prodotto tra quelli selezionati entro il 30 aprile 2023: Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, Reno8, Reno8 Pro. Prova a vincere i biglietti della finale UEFA Champions League che si terrà a Istanbul il 10 giugno 2023. Attendi l’esito con l’estrazione dei biglietti in palio che si terrà entro il 15 maggio 2023.

OPPO ti regala la finale UEFA Champions League

A questa promozione partecipa il fantastico OPPO Reno8 Bundle a soli 599 euro, invece di 729 euro. Selezionalo nella pagina dedicata a questa iniziativa. Avrai inclusi anche gli Enco Free2 e una cover originale per il tuo nuovo smartphone. Inoltre, potrai anche decidere di pagare in 3 rate da 200 euro senza interessi con Scalapay.

Oppure, è anche disponibile il finanziamento tasso zero con Agos che ti permette di pagare in 10 rate mensili da 59,99 euro l’una. Un’opportunità da cogliere al volo che non solo ti permette di acquistare un ottimo smartphone top di gamma, ma ti dà anche la possibilità di vincere la finale UEFA Champions League.

Partecipa a questa promozione anche il nuovissimo e originalissimo Find N2 Flip in Promo Lancio. Il pieghevole di OPPO è uno smartphone eccezionale con caratteristiche veramente premium. Anche in questo caso con Scalapay dividi l’importo in 3 rate senza interessi da 400 euro l’una mentre con Agos in 10 rate da 119 euro a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.