Acquista Samsung Galaxy Tab S7 FE: Unieuro ti regala il Galaxy Tab A8

Non perdere una delle occasioni più ghiotte finora offerte da Unieuro. Acquistando un Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 499,90 euro, invece di 899,90 euro, ricevi in regalo anche un fantastico Samsung Galaxy Tab A8. Il valore di listino di questo tablet Android è di 279,90 euro. Incredibile vero?

Non dovrai far altro che mettere nel carrello l'incredibile Galaxy Tab S7 FE. La sua bellezza sta proprio nella semplicità. Elegante e leggero, sarà davvero un piacere tenerlo fra le mani e utilizzarlo ovunque e in qualsiasi momento. Il suo display da 12,4″ garantisce una visione davvero comoda dei contenuti e con la S-Pen, inclusa nella confezione, potrai prendere appunti, sottolineare documenti e selezionare con estrema precisione qualsiasi cosa, senza l'uso delle dita.

Approfitta di questa incredibile offerta di Unieuro disponibile grazie al nuovo volantino “Fioriscono gli sconti“. Avrai modo di ricevere in regalo un tablet in più, sempre di altissima qualità, il Galaxy Tab A8.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: massima immersione nei suoni e nelle immagini

Metti nel carrello l'eccezionale Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 499,90 euro, invece di 899,90 euro. Scoprirai un simpatico regalo: il Galaxy Tab A8. Un'occasione davvero imperdibile offerta da Unieuro grazie al nuovo volantino “Fioriscono gli sconti” che dà il benvenuto alla primavera con una serie di promo davvero superlative.

Con il Samsung Galaxy Tab S7 FE sarai immerso completamente nei suoni e nelle immagini. Scopri colori brillanti mai visti prima. Ogni dettaglio risulterà cristallino e nitido restituendo un'esperienza cinematografica di primo livello. Inoltre, potrai arricchirla grazie al suono AKG prodotto dai due speaker Dolby Atmos che creano una sensazione avvolgente e immersiva, così sarai sempre al centro della scena.

Scopri la vera potenza con il processore Qualcomm Snapdragon 750G che garantisce estrema fluidità e velocità sia in streaming che durante le sessioni di gioco anche più estreme. Potrai così lavorare con enorme facilità anche in multi-tasking, lanciando fino a tre applicazioni contemporaneamente.

Fatti travolgere dalla sua efficienza condita da un prezzo davvero gustoso. Acquista il Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 499,90 euro, invece di 899,90 euro. In regalo riceverai il Samsung Galaxy Tab A8.