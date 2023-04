Acquista un Mac Mini su Unieuro: 17% di sconto e 250€ di rimborso

Scegli Unieuro per cambiare il tuo PC. Acquistando un Apple Mac Mini a soli 599 euro, invece di 729 euro, ottieni anche un rimborso di 250 euro. Sì, hai capito proprio bene. Il tuo risparmio non sarà solo lo sconto immediato del 17%, ma avrai anche un ritorno di denaro da questo acquisto. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita a domicilio.

Come? Semplice, metti nel carrello questo articolo, lo confermi e registri il tuo acquisto entro 15 giorni sul sito unieuro-promozioni.it. Dopodiché scegli una data per il ritiro a domicilio del tuo dispositivo usato dopo aver ricevuto l’email di conferma. Riceverai un bonifico pari al valore del rimborso entro 30 giorni dalla convalida della richiesta.

Mac Mini: un computer fisso che è anche portatile

Apple Mac Mini è un ottimo computer perché grazie alle sue dimensioni si posiziona facilmente in qualsiasi ambiente, anche con pochissimo spazio. Le sue dotazioni sono di tutto rispetto, perciò non rinuncia a prestazioni né potenza. Dotato del nuovo Chip M2, avrai tanta velocità sia per lavoro che per divertimento. Inoltre, grazie a una serie completa di porte potrai collegare tutte le tue periferiche.

Approfitta subito di questa incredibile promozione per ottenere un rimborso di 250 euro da questo ordine. Aggiungilo al carrello a soli 599 euro, anziché 729 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate da soli 199 euro a tasso zero scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Con quest’ultimo puoi anche pagare l’intero importo a 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.