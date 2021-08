Kobo Lisello NIA è un perfetto ebook reader. In promozione su Amazon te o puoi portare a casa a soli 89,90€ risparmiando circa dieci euro da spendere in favolosi libri da leggere.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un ebook reader super portatile: Kobo Lisello NIA

Kobo Lisello è un ottimo punto di partenza se sei in cerca di un ebook reader e vuoi approcciarti a questo mondo. Sottile, leggero e super portatile, te lo infili letteralmente in borsa o nello zaino per avere con te migliaia di libri a tua disposizione.

Grazie al suo sistema puoi acquistare, scaricare e fare l'upload dei tuoi ebook preferiti in un nanosecondo. Dunque è molto semplice da utilizzare, anche se sei alle prime armi.

Ciò che lo rende apprezzabile, tuttavia, è che il display da 6 pollici con risoluzione 1024×758 pixel che rende la lettura scorrevole e di elevata qualità. Praticamente ti sembrerà di star leggendo sulla carta approfittando, però, di numerosi vantaggi. Quali sono? Senza ombra di dubbio gli 8 GB di memoria che ti consentono di salvare un'infinità di testi e poi la vera e propria comodità del reader.

Leggi seduto, sdraiato, in piedi, al sole, all'ombra e persino al buio perché lo schermo è retroilluminato e personalizzabile a piacere. In più pesa soli 172 grammi, il che significa stanca la mano meno di uno smartphone.

Ancora dubbi? Allora fatti corrompere dalla batteria che dura per settimane intere.

Acquista subito il tuo Kobo Lisello NIA su Amazon ad appena 89,99€. Approfitta del piccolo ribasso e ordinalo subito così lo ricevi in appena uno o due giorni se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite se sei cliente standard e scegli i punti di ritiro.

