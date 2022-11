Acqua del rubinetto BUONISSIMA: depuratore universale a 29€ (-40%)

L’acqua del rubinetto sarà più buona e adatta ai tuoi utilizzi, grazie a questo eccezionale depuratore universale. Lo monti in pochi minuti, utilizzando tutti gli accessori nel kit, e poi non ti resta che notare la differenza. Se l’acqua è potabile, noterai un gusto più buono, ma non sarà utile solo per questo: sarà perfetta per cucinare, innaffiare e per tutte le operazioni quotidiane. La filtrazione avviene in automatico, ogni volta che avvii il flusso. I potenti filtri sostituibili, filtrano agendo su diverse impurità e lo fanno in tempo reale.

Approfittando del Black Friday Amazon, il kit (con un filtro in omaggio) puoi prenderlo a 29,99€. Completa l’ordine al volo per risparmiare il 40% e godere di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il depuratore universale ti offre l’acqua che desideravi: ottimo prezzo

Quanto riesce a fare questo dispositivo, così semplice da installare, è decisamente degno di nota. Tanto per fare un esempio, il sistema filtrante:

“rimuove più di 130 contaminanti tra cui: calcare (fino all’80%), cloro, 99,99% dei batteri, pesticidi, erbicidi, metalli come piombo e ruggine, nitrati e altre sostanze > 1-2 μm (micron)”

Non preoccuparti di perdere preziose sostante durante la depurazione. Infatti, magnesio, potassio, calcio e sodio rimarranno all’interno dell’acqua, che risulterà comunque priva di odori e molto più gustosa.

Il tutto avviene in tempo reale, ogni volta che apri il rubinetto. Goditi un’acqua più buona e sicura, grazie a questo depuratore universale di alta qualità, in sconto el 40% su Amazon grazie all’anticipo di Black Friday. Completa adesso l’ordine per prenderlo a 29€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Offerta lampo, scorte limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.