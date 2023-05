Acqua al supermercato? No grazie, con BRITA non ne compri più (15€)

Perché romperti la schiena e perdere tempo con l’ascensore che non funziona quando puoi bere tutta l’acqua che vuoi senza dover comprare neanche una volta in più una confezione al supermercato? Metti in cucina una caraffa firmata Brita ed il gioco è fatto.

Geniale quanto efficace perché strizza anche l’occhio all’ambiente, questo sistema costa pochissimo. I filtri ti durano una vita e sono quasi sempre in offerta quindi risparmi in tutti i sensi. Su Amazon è appena andato online il ribasso del 20%, collegati immediatamente per portare a casa caraffa + filtro a soli 15,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime attivi sul tuo account.

Brita: la caraffa che non ti fa acquistare più acqua al supermercato

Vedi il lato positivo, se non ti trovi bene con questo sistema hai a disposizione una caraffa che puoi comunque utilizzare. In ogni caso non vedo perché dovrebbe succedere, io stessa ne ho due a casa e non le cambierei per nulla al mondo.

Sono semplicissime da avviare in quanto scarti il filtro, lo posizioni, attivi il timer sul coperchio e tac: hai fatto. Apri il rubinetto e riempile tutte le volte che vuoi. In linea di massima, ogni filtro ha la capacità di filtrare 100 litri di acqua quindi se la riempi una volta al giorno, vai avanti per un mese intero.

Per non perdere il conto, in piccolo display digitale posto sulla sommità della caraffa tiene il conto della percentuale così sai quando cambiare il filtro. Questo ultimo è capace di eliminare calcare così come residui e impurità dall’acqua del rubinetto per offritela più pura che mai.

Insomma, un sistema economico quanto intelligente da non sottovalutare.

Collegati ora su Amazon per non perdere di vista lo sconto del 20% sulla caraffa Brita e porta a casa la soluzione al mal di schiena. Prezzo finale di appena 15,90€.

