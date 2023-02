Acer TravelMate B3: ottimo notebook 2 in 1 a metà prezzo su ePRICE

Il TravelMate B3 di Acer è un notebook 2 in 1 progettato per rendere le attività didattiche interattive ancora più semplici e divertenti. Tra i principali punti di forza ritroviamo la webcam Full HD, un’ottima autonomia e una penna AES Wacom ricaricabile, tutti elementi che consentono di migliorare il rendimento di ciascun studente sia in presenza che da remoto.

Te ne parliamo oggi perché lo puoi acquistare a soli 229,90 euro su ePRICE, per effetto del 48% di sconto sul prezzo di listino di 440 euro. L’offerta sta per terminare, manca soltanto un giorno prima che la promo scada e il prezzo ritorni ben sopra i 300 euro. A tutto questo aggiungici la possibilità di pagare in tre rate grazie alla partnership tra Oney ed ePRICE: la prima è da 78,84 euro e le altre due da 76,63 euro.

Il notebook 2 in 1 TravelMate B3 di Acer in super sconto su ePRICE

Il modello in offerta è l’Acer TravelMate B13 da 11,6″ con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4120, 64GB di memoria eMMC e 4GB di RAM. A bordo troviamo il sistema operativo Windows 10 Pro, mentre la connettività è garantita da 3 porte USB 3.2.

Il risparmio sul prezzo di vendita consigliato al pubblico è di 210 euro. Per accedere alle tre rate di ONEY è sufficiente disporre di una carta di credito o debito appartenenti al circuito Visa o Mastercard, sono invece escluse tutte le carte di pagamento virtuali, prepagate e ricaricabili eccetto la PostePay. La richiesta di finanziamento viene approvata da ONEY nel giro di pochi minuti.

Aggiungi al carrello ora il notebook 2 in 1 TravelMate B3 di Acer per approfittare del 48% di sconto applicato sul noto sito di e-commerce italiano ePRICE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.