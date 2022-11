Acer Swift 1, il notebook PERFETTO da casa con Windows 11 a prezzo WOW

Non è affatto necessario spendere un piccolo patrimonio per acquistare un notebook con Windows 11 a bordo, bello, di design e con un comparto hardware di tutto rispetto. L’ottimo Acer Swift 1 è in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima, complice uno sconto del 23% che ti permette di risparmiare 100€.

Ad appena 329€, infatti, il computer portatile di Acer ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo: è perfetto per navigare in rete, lavorare, studiare, utilizzare il pacchetto Office, chattare con gli amici, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Il notebook Acer Swift 1 è in offerta su Amazon a un gran prezzo

Realizzato con un telaio di buona qualità con un valido rapporto telaio/cornici, il notebook monta un pannello IPS LED da 14 pollici ad altissima risoluzione e sfrutta un validissimo processore Intel Pentium N5030 sapientemente ottimizzato per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e al contempo garantirti una buona autonomia.

Sottile, elegante, leggero e on un ottimo display, il notebook di Acer rappresenta la soluzione più adatta se sei alla ricerca di un computer secondario da affiancare al PC di casa/ufficio o come device da utilizzare per studiare o per svagarti.

Come hai avuto modo di vedere finora, il notebook di Acer ha tutte le carattertistiche al posto giusto per soddisfare le tue personali esigenze in ogni contesto di utilizzo. Mettilo subito nel carrello per sfruttare l’ottimo sconto del 23% che lo fa crollare sotto i 350€ e ti dà modo di risparmiare ben 100€.

