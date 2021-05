Acer ha annunciato quattro nuovi Chromebook che coprono diverse fasce di prezzo, ma nessuno di loro è un tablet, il che è una sorpresa considerando che è stato il primo dispositivo che presentava tale iterazione del software era proprio un tablet Chrome OS.

Acer: vediamo le caratteristiche dei nuovi Chromebook

La nuova gamma di Acer include Chromebook Spin 713 (e Chromebook Spin 713 Enterprise), Chromebook 317, Chromebook 314 e Chromebook 514 (e Chromebook 514 Enterprise). I portatili sono alimentati da chip di Mediatek e Intel.

Il primo modello si chiama Chromebook Spin 713 ed ha un pannello da 13,5 pollici ha un fattore di forma 2 in 1, il che significa che potete usarlo sia in modalità notebook che tablet. Il touch screen IPS ha proporzioni 3:2, risoluzione 2256 x 1504, protezione Gorilla Glass e oltre 400 nit di luminosità. Ad alimentarlo è il processore Lake Tiger di 11a generazione di Intel con grafica Intel Iris Xe. Sul dispositivo è presente uno scanner di impronte digitali e una porta Thunderbolt 4. Chromeunboxed segnala che è anche il primo Chromebook certificato Intel Evo ad essere lanciato.

Il nuovo dispositivo può essere configurato con un massimo di 16 GB di RAM e fino a 256 GB di SSD NVMe. Altre caratteristiche includono Wi-Fi 6, supporto USI e DTS Audio. Per le porte, si ottiene uno slot per schede MicroSD e un USB-A 3.0 di dimensioni standard sul lato destro mentre il sinistro ospita due porte USB-C, una porta HDMI e un jack combinato per microfono / cuffie. La tastiera è retroilluminata e il touchpad è in vetro.

Il Chromebook Spin 713 sarà in vendita (nella sua versione Core i5 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione) ad un prezzo di $ 699.

L'Acer Chromebook 317 è il primo dispositivo Chromebook da 17,3 pollici al mondo. Il display ha una risoluzione FHD con un'opzione per il touch. È alimentato dalle nuove CPU Jasper Lake di Intel e viene fornito con un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione eMMC.

Non di meno, troviamo uno slot per schede MicroSD, un jack combinato da 3,5 mm, due porte USB-A di dimensioni standard e due porte USB-C. C'è anche il Wi-Fi 6 e un modello con tastiera retroilluminata. Il prezzo di partenza per il modello base con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione è di $ 379,99 e sarà in vendita a giugno.

Acer ha anche annunciato un modello da 14 pollici per coloro che vogliono qualcosa di più piccolo. Questa versione viene fornita con il processore MT8183 di MediaTek che si trova all'interno del Lenovo Chromebook Duet. Anche se non sarà potente come la versione con tecnologia Intel, la durata della batteria sarà migliore qui perché potrebbe arrivare fino a 15 ore. Viene fornito con un massimo di 8 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC. Sfortunatamente, non c'è uno slot per schede MicroSD. Il prezzo parte da $ 269,99 con la possibilità di scegliere tra un display touch e non touch. Sarà disponibile a luglio.

Se volete un PC da 14 pollici più potente, allora il Chromebook 514 dovrebbe essere sufficiente. Viene fornito con il processore Intel Tiger Lake di 11a generazione, fino a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione SSD NVMe. Il display è disponibile nelle configurazioni HD e FHD e touch opzionale. Altre caratteristiche includono Wi-Fi 6, DTS Audio e uno slot per schede MicroSD. Ha un prezzo iniziale di $ 599,99 e sarà disponibile negli Stati Uniti ad agosto.

