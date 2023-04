Acer Predator Orion 3000 in offerta su Amazon: il prezzo crolla di 400€

L’Acer Predator Orion 3000 è un computer desktop da gioco che offre prestazioni estreme grazie al processore Intel Core di 12a generazione i7-12700F, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB, memoria SSD da 1024 GB e fino a 64 GB di RAM DDR5 4000 MHz. Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon davvero interessante, che ti suggeriamo di non farti scappare…

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX Serie 30 offre tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza fluida, senza interruzioni o ritardi. Il flusso d’aria del sistema è mantenuto pulito grazie alle nuove ventole Predator FrostBlade 2.0. Il design permette di ottimizzare il flusso dell’aria, ridurre le vibrazioni e il rumore.

Il computer desktop è dotato di SSD M.2 PCIe che permettono di caricare velocemente le app e di passare da un’app all’altra in modo immediato. Non manca nemmeno un ricco arsenale di porte USB (1 x Type-A e 1 x Type-C), uscite audio e jack audio, che rendono lo scambio dei file tra PC più rapido e comodo. Inoltre, il DTS:X Ultra trasforma le cuffie o gli speaker in un sofisticato sistema audio surround a 360 gradi con cui apprezzare al meglio il realismo dell’audio 3D mentre giochi, guardi un film o ascolti musica.

Insomma, come avrai capito stiamo parlando di un potente desktop da gaming che si dimostra un ottimo compagno di viaggio durante le tue avventure nei videogiochi più popolari del momento. Da Elden’s Ring a Harry Potter: Hogwarts Legacy, l’Acer Predator Orion 300 non avrà problemi a riprodurre nessuno dei tuoi videogiochi AAA preferiti.

Oggi può essere tuo ad un prezzo speciale. Grazie all’offerta che ti segnaliamo oggi, puoi acquistarlo a 1799€ con uno sconto 400€ sul suo normale prezzo di listino. Come sempre, ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro venerdì 28 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.