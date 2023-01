Acer Predator: monitor gaming da 24,5 pollici FHD a prezzo WOW (-48%)

Ti segnalo questa offerta al limite della follia con cui puoi portarti a casa un monitor gaming eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Acer Predator da 24,5 pollici a soli 207,52 euro, invece che 399 euro.

Non c’è nessuno errore, è esattamente come vedi. Tra l’altro, oltre allo sconto del 48%, questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Se vuoi goderti ore e ore di gioco per un esperienza coinvolgente e reale, allora questo è il monitor da avere assolutamente.

Acer Predator: il monitor che ti catapulta all’interno del gioco

Acer Predator è dotato di un display IPS FHD con un refresh rate di 144 Hz e tempi di risposta di soli 2 ms. Ciò significa che le tue partite prenderanno vita. Anche quando le azioni di gioco sono concitate non perderai nemmeno un fotogramma e godrai di un esperienza incredibilmente reale. I colori sono intensi e potrai percepire ogni dettaglio, sia quando è giorno che quando è notte, all’interno del gioco.

Poi, grazie alla tecnologia NVIDIA G-SYNC, la GPU è perfettamente sincronizzata con l’aggiornamento delle immagini per un’esperienza fluida e dinamica. Elimina le sfocature e aumenta la qualità al massimo. Grazie al suo design sottile e senza cornice potrai proiettarti all’interno dei tuoi giochi preferiti in modo da esserne pienamente coinvolto. E puoi anche mettere due monitor vicini per un’esperienza ancora migliore. È dotato di 2 porte USB e un ingresso HDMI.

Non farti sfuggire questa occasione, sii rapido e completa l’acquisto al più presto, prima che il prezzo torni alla normalità. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Acer Predator da 24,5 pollici a soli 207,52 euro, invece che 399 euro. Se lo ordini ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.