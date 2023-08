Acer Nitro N50: POTENTE PC da gaming al MINIMO STORICO

Acer Nitro N50 è un potente PC desktop da gaming che oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo mai visto prima, solamente 849 euro. Ti presentiamo di seguito la scheda tecnica, ricordandoti che con la spedizione Prime puoi usufruire di numerosi vantaggi, inclusa la possibilità di ricevere il tuo nuovo fiammante PC a casa nel giro di 48 ore.

Acer Nitro N50: scheda tecnica del PC da gaming in offerta

Il PC in questione è dotato di un processore Intel Core di 12a generazione i5-12400F, che permette alla macchina di offrire prestazioni senza compromessi per affrontare i titoli più esigenti. La scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1660 Super da 6 GB garantisce un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, con grafica dettagliata e rendering veloce.

Con una memoria SSD da 512 GB e la possibilità di espandere la RAM fino a 32 GB di DDR4 3200 MHz, hai a disposizione un’ampia capacità di archiviazione e una velocità di accesso ai dati che migliora notevolmente il tuo gameplay. La potenza di questo PC da gaming ti consente di immergerti completamente nei mondi virtuali, vivendo un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente.

Acer Nitro N50 è stato pensato anche da un punto di vista estetico con il suo design accattivante. I contorni dinamici e i LED color rosso fiammante creano l’atmosfera giusta per un’immersione totale nel mondo del gaming. Inoltre, con l’accesso frontale alle porte USB 3.2 Gen 2 (Type-A e Type-C) e ai jack audio, hai la comodità di collegare rapidamente dispositivi e accessori.

L’esperienza audio infine non è da meno: grazie alla tecnologia DTS:X Ultra, puoi trasformare le tue cuffie o gli altoparlanti in un sofisticato sistema audio surround a 360 gradi. Goditi il realismo dell’audio 3D mentre giochi, guardi film o ascolti musica, per un coinvolgimento totale nell’esperienza di gioco.

Acer Nitro N50 è disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 849 euro, il minimo storico. Questa offerta è a tempo limitato, quindi non perdere l’opportunità di ottenere un PC da gaming di alta qualità a un prezzo incredibile.