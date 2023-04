Acer Nitro 5: prezzo BOMBA con 600 euro di sconto

L’Acer Nitro 5 è un computer da gaming che sta attirando l’attenzione di molti appassionati di videogiochi. Al momento, è in super sconto del 33% su Amazon, rendendolo ancora più allettante per chi cerca un dispositivo potente a un prezzo conveniente di soli 1.199,00 euro. Stiamo parlando di un risparmio di ben 600 euro e la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon.

Acer Nitro 5: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Acer Nitro 5 è dotato di specifiche tecniche di alto livello, che lo rendono ideale per chi desidera un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Il processore Intel Core di 12a generazione i7-12700H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB garantiscono una potenza di elaborazione e una resa grafica notevoli. Inoltre, il notebook gaming offre un’ampia scelta di opzioni di archiviazione e fino a 32 GB di RAM.

Ma l’Acer Nitro 5 non è solo una questione di prestazioni. Il display IPS FHD da 15,6″ (1920 x 1080 px) con refresh rate di 144 Hz garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello. La tecnologia IPS offre un’ampia gamma di colori, mentre il refresh rate di 144 Hz garantisce un gameplay fluido e senza effetto ghosting. Lo schermo con cornici sottili rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, immergendoti completamente nel mondo virtuale.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 è una delle più recenti, basata sull’architettura NVIDIA 2a Gen RTX Ampere. Questo significa che offre la grafica con ray-tracing più realistica e funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia come NVIDIA DLSS. In pratica, questo si traduce in immagini più realistiche e nitide, che ti permettono di cogliere ogni dettaglio del gioco.

La tastiera dell’Acer Nitro 5 è stata progettata per aiutarti a vincere. La tastiera RGB a 4 zone può essere personalizzata per adattarsi alle tue esigenze, mentre il tasto NitroSense dedicato ti consente di monitorare i meccanismi interni del notebook e di ottimizzare le prestazioni. Inoltre, i tasti WASD e freccia sono evidenziati per una facile visibilità nei momenti critici, quando ogni secondo conta.

In definitiva, l’Acer Nitro 5 è un computer da gaming che offre un mix vincente di potenza, prestazioni e funzionalità. Grazie allo sconto pazzesco del 33% su Amazon, è un’occasione da non perdere per chi cerca un notebook gaming di alta qualità a un prezzo conveniente di soli 1.199,00 euro. Affrettati ad approfittare di questa offerta, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.