Acer Nitro 5: il notebook ultra potente con 700 euro di sconto

Il notebook da gaming Acer Nitro 5 è perfetto non solo per i gamer ma anche per i professionisti del settore imaging, ed è difficile trovare di meglio a questo prezzo. Infatti, oggi su Amazon c’è un super sconto del 28% che porta il suo prezzo a soli 1.799,00 euro, stiamo parlando di un risparmio assurdo di ben 700 euro.

Acer Nitro 5: con uno sconto così assurdo, è difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il notebook Acer Nitro 5 è dotato di specifiche tecniche di livello che permettono di dominare il gaming. Il processore AMD Ryzen 9 6900HX e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB offrono un’esperienza di gioco fluida e veloce. Inoltre, è possibile configurare il notebook con un ampio spazio di archiviazione e fino a 32 GB di RAM DDR5, il che lo rende ideale per chi utilizza programmi di editing video e foto.

Il display IPS FHD da 15,6″ (1920 x 1080 px) con refresh rate di 165 Hz è in grado di offrire un’esperienza di gioco di alta qualità. Il display ha cornici sottili che permettono di concentrarsi sul gioco senza distrazioni e il refresh rate elevato garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza effetto ghosting. Inoltre, i colori intensi del display rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti è basata sull’architettura NVIDIA 2a Gen RTX Ampere e offre la grafica con ray-tracing più realistica e funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia come NVIDIA DLSS. Questo rende il notebook ideale per i professionisti del settore imaging che utilizzano programmi di editing foto e video che richiedono una scheda grafica potente.

La tastiera RGB a 4 zone dell’Acer Nitro 5 è personalizzabile e permette di prendere il comando dei meccanismi interni del notebook con il tasto NitroSense dedicato. Anche i tasti WASD e freccia sono evidenziati per una facile visibilità nei momenti critici.

L’Acer Nitro 5 è dotato di un’ampia dotazione di porte, tra cui HDMI 2.1, una USB Type-C e il nuovissimo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2 per collegare tutte le periferiche. Questo lo rende ideale per chi ha bisogno di collegare più dispositivi contemporaneamente.

In conclusione, il notebook da gaming Acer Nitro 5 è perfetto per i gamer ma anche per i professionisti del settore imaging. Le specifiche tecniche di livello, il display di alta qualità, la scheda grafica potente e l’ampia dotazione di porte rendono questo notebook difficile da battere a questo prezzo di soli 1.799,00 euro. Se sei alla ricerca di un notebook potente ed economico, Acer Nitro 5 è la scelta definitiva grazie a questo sconto ASSURDO di 700 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.