Acer Nitro 5 con RTX 3060, il laptop da gaming è in offerta su Amazon: risparmi 450€

Cerchi un laptop da gaming in grado di riprodurre alla perfezione anche i videogiochi più impegnativi? Oggi ti segnaliamo un’offerta davvero clamorosa: l’Acer Nitro 5 con GPU Nvidia RTX 3060 è in sconto su Amazon. Per poco tempo, lo puoi pagare appena 1349 euro. Grazie allo sconto del 25% risparmierai ben 450€: è un’occasione imperdibile per mettere le mani su un laptop da gaming estremamente performante. Ti consigliamo di fare molto veloce, perché l’offerta sta facendo gola a moltissimi altri giocatori e i prodotti in promozione stanno andando rapidamente in esaurimento.

Il laptop da gaming Acer Nitro 5 è un concentrato di potenza progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Il processore Intel Core di 12a generazione i7-12700H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB garantiscono prestazioni di alto livello, con un’ampia scelta di opzioni di archiviazione e fino a 32 GB di RAM per personalizzare la tua esperienza di gioco. L’esperienza di gioco viene elevata al massimo con il display IPS FHD da 15,6″ (1920 x 1080 px) e refresh rate di 144 Hz. Con effetto ghosting minimo e colori intensi, lo schermo con cornici sottili offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 offre la grafica con ray-tracing più realistica e funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia come NVIDIA DLSS. Inoltre, la tastiera RGB a 4 zone può essere personalizzata per soddisfare le tue esigenze, mentre il tasto NitroSense dedicato consente di prendere il controllo dei meccanismi interni del notebook. Anche i tasti WASD e freccia sono evidenziati per una facile visibilità nei momenti critici. Il laptop da gaming Acer Nitro 5 offre anche un’ampia dotazione di porte, tra cui HDMI 2.1, Intel Thunderbolt 4 e il nuovissimo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2 per collegare tutte le periferiche. Questa imperdibile offerta su Amazon ti consente di risparmiare 450 euro sul prezzo originale di 1799 euro, acquistando il notebook a soli 1349 euro. Non perdere l’occasione di portare la tua esperienza di gioco al livello successivo!

