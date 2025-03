Acer Nitro 17 con Ryzen 9 e RTX 4060: potenza estrema in offerta

Se sei alla ricerca di un notebook da gaming con prestazioni elevate, l’Acer Nitro 17 è tra le migliori scelte sul mercato, soprattutto ora che è disponibile a un prezzo scontato estremamente vantaggioso: oggi lo paghi meno di 1500€. Dotato di AMD Ryzen 9 8945HS, una CPU potente da 8 core e 16 thread, questo laptop garantisce prestazioni elevate sia in gaming che in multitasking.

A completare la configurazione troviamo 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1024 GB, perfetto per gestire un ampio catalogo di giochi senza sacrificare la velocità. Il vero punto di forza è però la NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di VRAM GDDR6, che assicura una grafica fluida e dettagliata, supportando anche il ray tracing e l’upscaling DLSS.

Lo schermo QHD da 17,3 pollici con tecnologia IPS e refresh rate da 165 Hz rende il gameplay estremamente fluido, riducendo tearing e ghosting. Inoltre, il design Nitro tipico di Acer garantisce un sistema di raffreddamento avanzato per evitare cali di prestazioni dovuti al surriscaldamento. Nel complesso, è un ottimo laptop da gaming per chi vuole raggiungere prestazioni di primo livello, senza per questo sfondare il tetto dei 1500€.

Peraltro, giova ricordare che su Amazon, al momento del checkout, potrai anche scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili: ti basterà usare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Attualmente, l’Acer Nitro 17 è disponibile a 1.499€, con uno sconto del 13%. Un’occasione imperdibile per chi vuole un notebook da gaming di fascia alta senza spendere una fortuna. Non fartela scappare!