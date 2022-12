Acer, il Chromebook da 15.6" è l'OFFERTACCIA Amazon definitiva (-40%)

Se hai in programma di sfruttare le offerte di Natale per acquistare un nuovo notebook economico, l’ottimo Chromebook di Acer da 15.6 pollici è in offerta su Amazon al prezzo più economico degli ultimi mesi. Infatti, con uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare ben 150€, quest’oggi ti bastano appena 229€ per mettere le mani su un portatile molto valido.

Nonostante il prezzo molto economico, il laptop del colosso hi-tech ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per navigare in rete, chattare sui social con i tuoi amici, guardare video, ascoltare la musica, studiare, lavorare e molto altro ancora.

Il Chromebook di Acer è in super offerta su Amazon con il 40% di sconto

Con 229€ ti porti a casa un device realizzato con materiali di buon livello, con un pannello LED LCD da 15.6 pollici ad alta risoluzione e un processore capace di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. A tutto ciò, inoltre, si aggiungono una batteria sapientemente ottimizzata per assicurarti ore e ore di utilizzo e Chrome OS, il leggerissimo e velocissimo sistema operativo di Google che ti consente l’accesso immediato ai più popolari servizi web (YouTube, Chrome, Gmail, Google Drive, Google Docs, eccetera).

Ora hai tutte le informazioni di cui hai bisogno per valutare indipendentemente perché questa offerta di Amazon sul Chromebook di Acer è una di quelle da non farsi scappare, a maggior ragione quando ti permette di rispamiare ben 150€ sul normale prezzo di vendita e ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione.

