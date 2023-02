Acer Chromebook: notebook TUTTOFARE da 14" con il 22% di sconto

Non pensare che tutti i notebook economici siano tutti uguali, a maggior ragione quando si tratta dell’ottimo Chromebook da 14″ di Acer a un prezzo molto conveniente con questa offerta di Amazon. Infatti, nonostante il suo prezzo di vendita di appena 349€ con il 22% di sconto, il computer portatile del colosso taiwanese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante sotto molti punti di vista.

Innanzitutto monta l’ottimo sistema operativo Chrome OS, l’OS sviluppato da Google che ti offre l’accesso immediato a tutti i suoi servizi (anche offline) ed è anche costantemente protetto contro virus e malware.

Risparmia subito il 22% su Amazon sul Chromebook da 14″ di Acer

Il Chromebook di Acer è realizzato con materiali di buona fattura e ti offre un bel pannello da 14 pollici ideale anche per la visione di filmati ad altissima risoluzione; sotto il cofano, invece, trova posto un processore Intel con di fianco ben 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Ideale per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, guardare video, ascoltare la musica, studiare e anche lavorare, il Chromebook di Acer è la soluzione più adatta su cui investire senza temere di sperperare i propri soldi su un prodotto di seconda fascia.

Ti sembrerà una follia ma il Chromebook di Acer è in grado di fare tutte queste cose e, come puoi controllare tu stesso, costa davvero poco su Amazon. Se lo acquisti adesso, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.