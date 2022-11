Acer, Chromebook con MAESTOSO display da 15.6" CROLLA su Amazon (-29%)

Voglia di notebook ma non vuoi spendere un capitale? Nessun problema: questa offerta di Amazon ti mette su un piatto d’argento uno tra i migliori portatili della fascia entry level, ovvero il Chromebook Acer con display da ben 15.6 pollici.

Ad appena 269€, infatti, con tanto di sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 110€, il device del colosso hi-tech è pronto per soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto molti punti di vista.

Che prezzo conveniente su Amazon per il Chromebook da 15.6 pollici di Acer

Uno degli aspetti più convincenti del portatile, oltre il prezzo evidentemente conveniente, è senza ombra di dubbio il display: si tratta di un pannello da 15.6 pollici ad alta risoluzione con ampi angoli di visuale e quindi perfetto per un utilizzo senza compromessi.

Sotto il cofano è presente un processore Intel Celeron di nuova concezione perfettamente ottimizzato per offrirti un buon mix di prestazioni e gestione dei consumi, mentre il sistema operativo Chrome OS di Google è sempre veloce, reattivo, semplice e molto sicuro contro virus e malware grazie ad aggiornamenti costanti e tempestivi. In tutto ciò, inoltre, si aggiunge poi una batteria ad alte prestazioni perfettamente ottimizzata per garantirti un’autonomia fino a 12 ore.

Non perdere questa buonissima occasione sul validissimo Chromebook di Acer fintanto che puoi acquistarlo su Amazon con il 29% di sconto. Ad appena 269€ rappresenta un ottimo device per navigare in rete, chattare, studiare, guardare video, ascoltare musica, lavorare e molto altro ancora. Se lo acquisti adesso, inoltre, ti arriva a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e completamente gratuite dei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.