Acer Chromebook 315 in super offerta a 249 euro sullo store ufficiale

Acer Chromebook 315 è uno dei Chromebook da 15 pollici migliori per rapporto qualità-prezzo, a maggior ragione oggi, grazie alla maxi offerta dello store ufficiale di Acer: 150 euro di sconto in carrello, con il prezzo che passa da 399 euro a 249 euro. E in più disponi del pagamento in tre rate a tasso zero con Klarna o PayPal.

Acer Chromebook 315 in sconto di 150 euro sullo store ufficiale

Il modello in sconto sullo store di Acer è il Chromebook 315 con processore Intel Pentium Silver N5030 Quad-core da 1,10 GHz, 128GB di memoria flash, 4GB di RAM LPDDR4 e scheda grafia Intel UHD Graphics 605 con memoria condivisa. Lo schermo è un ottimo IPS Touchscreen antiriflesso da 15,6 pollici con risoluzione FullHD.

Il display da 15 pollici con cornici ridotte al minimo (9,5 mm), il tastierino numerico dedicato, una batteria a lunga durata e un’esperienza d’uso goduriosa dettata dal sistema operativo ChromeOS rendono questo PC ideale per chi studia ed è alla ricerca di una macchina votata alla produttività.

Ottima anche la connettività: due porte USB Type C 3.1 e altrettante due porte USB 3.0 Type A, che vanno a sommarsi al Wi-Fi 5 e soprattutto alla tecnologia MU-MIMO, standard che offre alta velocità wireless e contemporaneamente la gestione di più dispositivi.

L’offerta dello store ufficiale di Acer ti permette di risparmiare 150 euro sul prezzo di listino del Chromebook 315, pari a 399 euro. Approfittane prima che termini la disponibilità del computer, lo sconto verrà applicato in automatico al carrello.

