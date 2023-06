Acer Aspire: un PC fisso potente con uno sconto super del 28% su Amazon

L’Acer Aspire è un PC fisso che offre un’esperienza di computing potente e conveniente per gli appassionati di giochi, gli editor video e gli utenti che desiderano prestazioni elevate. Con un super sconto del 28% su Amazon, questo prodotto offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 649,00 euro e risparmio oltre 200 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Per fare ciò ti, basta selezionare come metodo di pagamento il servizio di finanziamento Cofidis, in fase di check-out.

Acer Aspire: l’offerta che stavi cercando per un PC fisso strabigliante

Uno dei punti di forza dell’Acer Aspire è il suo processore Intel Core di 12a generazione i5-12400F, che garantisce prestazioni fluide e veloci in ogni attività. Con la RAM DDR4 da 16 GB a 3200 MHz, espandibile fino a 32 GB, il passaggio da un programma all’altro diventa un’operazione veloce e senza intoppi. Gli utenti potranno godere di un’esperienza di multitasking senza compromessi.

La scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 inclusa nell’Acer Aspire è ottimizzata per offrire un’esperienza di gioco eccezionale, ma non si limita solo a questo. Anche l’editing video e l’intrattenimento multimediale beneficiano delle sue prestazioni superiori. Le immagini saranno dettagliate, i video fluidi e le animazioni renderanno l’esperienza visiva coinvolgente.

Con l’unità SSD da 512 GB M.2 PCIE, l’Acer Aspire offre uno spazio di archiviazione rapido e affidabile per i tuoi file, ricordi e contenuti multimediali. Oltre a essere sicuro, l’archivio ad alta velocità consente di accedere ai dati in modo rapido e senza ritardi, offrendo una user experience fluida e senza interruzioni.

Il PC fisso Acer Aspire non delude neanche dal punto di vista della connettività. Grazie al Wi-Fi 6E, è possibile godere di una connessione più stabile e ridurre il rallentamento delle linee wireless. La velocità del Wi-Fi sarà aumentata, consentendo di scaricare file e streaming in modo più veloce e affidabile. Inoltre, la porta USB 3.2 Type-C e il Bluetooth 5.0 offrono ulteriori opzioni di connessione per soddisfare le diverse esigenze dell’utente.

Per completare l’esperienza multimediale, l’Acer Aspire è dotato di un audio surround 5.1 integrato e ad alta definizione. Questo garantisce un suono coinvolgente e di alta qualità, ottimizzato per i sistemi Home Theater. Sarà possibile godere di un audio nitido e avvolgente durante i giochi, i film o l’ascolto di musica.

L’Acer Aspire è un PC fisso che offre prestazioni elevate, una grafica potente, uno spazio di archiviazione ampio e una connettività affidabile, il tutto a un prezzo vantaggioso di soli 649,00 euro, grazie al super sconto del 28% su Amazon. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa occasione, i pezzi a disposizione sono quasi terminati.

