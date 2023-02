Acer Aspire C24-1700: un PC All in One dal prezzo super scontato

L’Acer Aspire C24-1700 è un computer All in One che sta attirando l’attenzione degli utenti grazie alla sua combinazione di prestazioni elevate e funzionalità convenienti. Con uno sconto del 18%, il prezzo attuale di 639,00 euro lo rende un’ottima opzione per chi cerca un computer fisso di qualità a un prezzo accessibile. Inoltre, non ti dimenticare la possibilità di acquistare questo fantastico prodotto, pagandolo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon.

Acer Aspire C24-1700: perché non devi perdere questa offerta

Uno dei principali vantaggi di avere un computer All in One come l’Acer Aspire C24-1700 è che è sempre pronto per l’uso. Dotato di un processore Intel Core di 12a generazione i3-1215U, una scheda grafica Intel UHD, una memoria DDR4 RAM fino a 32 GB e un’unità SSD, questo computer offre un’esperienza operativa fluida per tutte le attività quotidiane. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di tempi di caricamento lunghi o di problemi di prestazioni durante l’uso quotidiano.

Il display 23.8″ IPS FHD con cornice stretta è un altro grande vantaggio dell’Acer Aspire C24-1700. Con un rapporto schermo del 91%, questo schermo è ideale per guardare film, navigare su Internet, lavorare con documenti e molto altro ancora. Lo schermo inclinabile (da -5 a 25°) utilizza la tecnologia BlueLightShield per ridurre l’esposizione alla luce blu e garantire il comfort degli occhi. Questo lo rende un’ottima opzione per coloro che trascorrono molte ore al giorno al computer.

Un’altra caratteristica importante dell’Acer Aspire C24-1700 è la connettività. Conforme agli standard USB 3.2 Gen2/Gen1 e 2.0, questo computer offre una miriade di porte USB per tutte le tue periferiche, consentendoti di assumere il pieno controllo di tutte le funzionalità. Ciò significa che puoi connettere facilmente la tastiera, il mouse, gli altoparlanti e qualsiasi altra periferica che desideri utilizzare.

La webcam integrata da 5,0 MP e i due microfoni stereo sono altri elementi di rilievo dell’Acer Aspire C24-1700. Questi consentono di rimanere in contatto con amici e familiari come se fossero presenti. Inoltre, la copertura della webcam garantisce la privacy della tua famiglia, impedendo che la webcam venga utilizzata a tua insaputa.

Infine, l’Acer Aspire C24-1700 è anche caratterizzato da un design sottile e gestione dei cavi eccezionale, che consente di mantenere qualsiasi spazio di lavoro libero da distrazioni. Ciò significa che puoi goderti l’esperienza operativa fluida senza dover preoccuparti di cavi in ​​disordine o di uno spazio di lavoro caotico.

In sintesi, l’Acer Aspire C24-1700 è un computer All in One altamente performante, con una serie di funzionalità convenienti e un prezzo accessibile. Non perdere questa incredibile occasione su Amazon e acquistalo subito ad un prezzo di soli 639,00 euro. In questo modo non solo risparmierai, con la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero, ma avrai anche una postazione sempre pulita e in ordine grazie a questo PC All in One.

