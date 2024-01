Acer Aspire all-in-one in offerta: oggi è tuo a soli 639€

L’Acer Aspire C24-1700 è un computer fisso All-in-One che offre prestazioni elevate e un design sottile per un’esperienza utente senza interruzioni. Attualmente in offerta su Amazon a soli 639,00€ con uno sconto del 10%, questo PC desktop è progettato per essere sempre pronto all’uso.

Equipaggiato con un potente processore Intel Core di 12a generazione i5-1235U, una scheda grafica Intel Iris Xe Eligible, 8 GB di memoria DDR4 RAM espandibile fino a 32 GB e una veloce unità SSD da 512 GB, questo computer offre un’esperienza operativa fluida per tutte le attività quotidiane.

Il display da 23.8″ IPS FHD con cornice stretta garantisce una visione chiara e dettagliata con un rapporto schermo del 91%. Inoltre, lo schermo è inclinabile da -5 a 25° per adattarsi alle tue esigenze e utilizza la tecnologia BlueLightShield per ridurre l’esposizione alla luce blu, garantendo il comfort degli occhi.

La connettività è fondamentale, e l’Acer Aspire C24-1700 offre una varietà di porte USB (3.2 Gen2/Gen1 e 2.0) per connettere facilmente tutte le tue periferiche. Per le videochiamate, il computer è dotato di una webcam integrata da 5,0 MP e due microfoni stereo per una comunicazione chiara e nitida. La copertura della webcam contribuisce a preservare la tua privacy quando non la stai utilizzando.

Il design sottile di questo All-in-One assicura un’eccezionale gestione dello spazio e dei cavi, mantenendo il tuo spazio di lavoro libero da distrazioni. Approfitta di questa offerta per ottenere un potente e elegante PC desktop che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.