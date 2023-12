Acer Aspire All-in-One, con l'offerta conviene: il prezzo crolla da 889 a soli 538 euro

Il computer fisso Acer Aspire C24-1800, un ottimo PC desktop all-in-one, è attualmente disponibile con uno sconto del 39%: oggi può essere tuo a soli 538,73€ anziché 889,00€.

Questo dispositivo offre prestazioni elevate grazie ai processori Intel Core di 13a generazione e alla scheda grafica Intel Iris Xe, rendendo più semplici le attività complesse e la modifica dei contenuti. Con 8 GB di RAM DDR4, è in grado di gestire agevolmente l’apertura di molteplici applicazioni contemporaneamente.

Il processore Intel Core i5-1335U ottimizza le prestazioni, garantendo una maggiore capacità multitasking per una produttività ottimale. La potenza del sistema è completata da un ampio SSD da 512 GB che offre spazio di archiviazione veloce e affidabile.

Il display da 23.8″ IPS FHD è caratterizzato da una cornice sottile, un eccezionale rapporto screen-to-body, e può essere inclinato da -5° a 25° per una visualizzazione comoda. La tecnologia Acer BlueLightShield contribuisce a ridurre l’affaticamento visivo.

Per le videochiamate, il PC è dotato di una webcam da 5 MP integrata e due microfoni stereo, offrendo una qualità audiovisiva eccezionale. Inoltre, per garantire la tua privacy, è presente un comodo otturatore per la webcam.

Per quanto riguarda la connettività, l’Acer Aspire C24-1800 supporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, USB 3.2 Gen1 e Gen2 Type C, offrendo così una vasta gamma di opzioni per collegare tutte le tue periferiche.

Il display di ottima qualità, la webcam integrata e una scheda tecnica robusta e versatile rendono l’Acer Aspire C24-1800 una soluzione completa e conveniente per le tue esigenze informatiche quotidiane. Approfitta di questa offerta per aggiudicarti un PC all-in-one di qualità a un prezzo eccezionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.