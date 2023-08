Acer Aspire 7 in offerta: il laptop da gaming da meno di 700€ da prendere subito

Per tutti gli appassionati di gaming che non vogliono compromessi sulle prestazioni ma cercano anche un design elegante e una macchina versatile, l’Acer Aspire 7 potrebbe essere la risposta che stavate aspettando. Ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 689,00€, rispetto al suo prezzo originale di 799,00€, con uno sconto del 14%.

Questo notebook rappresenta un vero gioiello tecnologico grazie alle sue prestazioni estreme. Dotato del recentissimo processore Intel Core di 12a generazione i5-1240P e della potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB, promette sessioni di gioco e lavorative senza intoppi. La combinazione di un’ampia memoria SSD da 512 GB e fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz garantisce velocità e reattività in ogni momento.

Stiamo parlando di un laptop eccellente con una GPU Nvidia entry-level che ti consentirà di riprodurre la stragrande maggioranza dei videogiochi più recenti in Full-HD senza sacrificare gli fps. Sotto i 700€ è regalato: ti consigliamo vivamente di non fartelo scappare.

Non solo prestazioni, ma anche un’esperienza visiva di alto livello: grazie al display da 15,6″ Full HD IPS 144 Hz LED LCD, potrete godere di immagini nitide, bordi sottili e colori brillanti. Le tecnologie Acer BlueLightShield e Acer ExaColor amplificano ulteriormente l’esperienza visiva, proteggendo gli occhi e migliorando la resa dei colori. Esteticamente, l’Aspire 7 colpisce per il suo design sobrio e raffinato. Lo chassis in alluminio, con una finitura in nero carbone, è non solo elegante ma anche funzionale, con una cerniera che permette un leggero rialzo del notebook.

E per chi ama lavorare o giocare in condizioni di luce variabile, la tastiera retroilluminata è un dettaglio di non poco conto. In termini di connettività, Acer non ha lasciato nulla al caso. Con il Wi-Fi 6 (802.11ax) garantirà una connessione veloce e stabile. E grazie alle numerose porte disponibili, inclusa una USB-C SuperSpeed, il collegamento di periferiche e il trasferimento di dati sarà un gioco da ragazzi.

L’Acer Aspire 7 A715-51G-52MV è una scelta eccellente per chi cerca un notebook da gaming performante ma anche esteticamente accattivante. E con un’offerta come quella attuale, a soli 689,00€ invece di 799,00€, è un’affare da non lasciarsi sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.