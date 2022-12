Acer Aspire 7 con NVIDIA RTX 3050 e Intel Core i5 in SUPER OFFERTA su Amazon

Tra le offerte Amazon del giorno c’è spazio anche per un ottimo Acer Aspire 7 che può essere la scelta giusta per chi è alla ricerca di un notebook economico adatto anche per il gaming oltre che per la produttività quotidiana.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare Acer Aspire 7 al prezzo scontato di 839 euro invece di 1.099 euro. Questo notebook di Acer ha un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione e una scheda video NVIDIA RTX 3050: una combinazione molto rara in questa fascia di prezzo.

Acer Aspire 7: un notebook completo ad un ottimo prezzo

La versione in offerta di Acer Aspire 7 è davvero interessante. Il notebook può contare sul processore Intel Core i5-1240P appartenente alla dodicesima generazione della gamma di processori Intel Core. A gestire il comparto grafico, invece, c’è la scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria.

Quest’accoppiata è in grado di garantire performance complete e soddisfacenti in tutti i contesti di utilizzo. A completare le specifiche troviamo 8 GB di memoria RAM (ma espandibili fino a 32 GB) e 512 GB di SSD (incrementabili grazie ad un secondo slot libero).

Da segnalare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook ha specifiche complete e può contare sul supporto Wi-Fi 6 e su di una dotazione multipla di porte tra cui spicca anche una Thunderbolt 4.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare questa versione di Acer Aspire 7 al prezzo scontato di 839 euro invece di 1.099 euro. Lo sconto è del 24% e rende il laptop la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook completo ed equilibrato, in grado di offerte prestazioni soddisfacenti in tutti i contesti di utilizzo.

