Acer Aspire 5: Notebook ad alte prestazioni, oggi in sconto su Amazon

Il notebook Acer Aspire 5 è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo portatile elegante e dalle ottime prestazioni. Il design sottile lo rende facile da trasportare e la superficie spazzolata gli conferisce un aspetto premium. Grazie a uno sconto del 20% su Amazon, oggi questo fantastico PC è disponibile ad un prezzo competitivo di soli 599,00 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Acer Aspire 5: difficile trovare Notebook più prestante a questo prezzo

Il Notebook Acer Aspire 5 ha un display FHD IPS da 15,6″ con Acer Color Intelligence che offre colori brillanti e nitidi, mentre la tecnologia Acer BlueLightShield riduce l’affaticamento della vista. Il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 AX200 e la tecnologia 2×2 MU-MIMO, il che significa che il posizionamento strategico dell’antenna massimizza la portabilità e le prestazioni del notebook.

Il notebook Acer Aspire 5 offre anche un audio di qualità grazie al design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony. Questi offrono bassi più intensi e corposi ad un volume più alto, mentre il controllo vocale di Microsoft Cortana e Amazon Alexa rendono l’utilizzo del PC ancora più facile e comodo. Inoltre, la batteria può durare fino a 10 ore, permettendo un utilizzo prolungato durante l’intera giornata.

Sotto al telaio dell’Acer Aspire 5 pulsa il processore AMD Ryzen 7 4700U, accompagnato da 8 GB DDR4 di RAM e 512 GB PCIe NVMe SSD di memoria interna, per prestazioni al top in qualsiasi condizione di utilizzo.

In sintesi, il notebook Acer Aspire 5 è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo portatile elegante e dalle ottime prestazioni. Con lo sconto del 20% su Amazon, questo PC portatile diventa ancora più conveniente e accessibile, grazie ad un prezzo di soli 599,00 euro. Stiamo parlando di un risparmio netto di 150 euro. Non perdere altro tempo se sei interessato a questo acquisto, le scorte a disposizione sono pochissime.

