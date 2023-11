Acer Aspire 5: l'occasione del Black Friday (-17%)

Se sei alla ricerca di un laptop potente e affidabile, non cercare oltre: l’Acer Aspire 5 è la scelta perfetta, e oggi puoi ottenerlo con uno sconto incredibile del 17% grazie alle offerte esclusive del Black Friday su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 579,00 euro, anziché 699,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo id pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Acer Aspire 5: le scorte a disposizione sono limitate

Il cuore pulsante di questo straordinario portatile è il processore Intel Core i5 di 12a generazione, che garantisce prestazioni potenziate per affrontare qualsiasi attività con facilità. Il display da 15.6″ IPS FHD con design a bordi sottili offre un’ampia area di visualizzazione, arricchita dalla tecnologia Acer Color Intelligence che protegge la vista con colori brillanti e dettagli nitidi.

Ma le prestazioni non si fermano qui: con 16 GB di RAM DDR4, espandibili fino a 32 GB, e un’impressionante memoria SSD da 1024 GB, l’Acer Aspire 5 è pronto a gestire multitasking e archiviazione con la massima efficienza.

L’esperienza audio è altrettanto straordinaria grazie al design innovativo degli speaker Acer TrueHarmony, che offrono bassi intensi e corposi anche a volumi più alti. Rimani connesso in modo veloce e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda, mentre le numerose porte, tra cui Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 e HDMI 2.1, consentono di collegare facilmente dispositivi e schermi aggiuntivi per il massimo multitasking.

La connettività intelligente continua con Acer TNR Solution, che offre una riduzione intelligente del rumore dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione sul notebook da 15.6 pollici. Inoltre, la presenza di una webcam HD 720P e di un lettore per l’impronta digitale garantisce un’esperienza di sicurezza e facilità d’uso senza compromessi.

Non perdere l’opportunità di possedere l’Acer Aspire 5, tra i più venduti della sua categoria, oggi in super sconto. Approfitta delle offerte del Black Friday su Amazon e regalati un laptop che unisce prestazioni eccezionali, design elegante e connettività avanzata a un prezzo irresistibile di soli 579,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione non sono infinite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.