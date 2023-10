Acer Aspire 3: il notebook che cercavi è in SCONTO (-33%)

Acer Aspire 3 è la soluzione perfetta se stai cercando un nuovo notebook che sia leggero, veloce e performante e che al contempo ti permette di risparmiare qualcosina. Merito dello sconto Amazon perché grazie ad un risparmio del 33% puoi averlo a soli 369 euro invece di 549. E adesso vediamo la scheda tecnica.

Acer Aspire 3 in offerta: la scheda tecnica

Acer Aspire 3 è equipaggiato con un potente processore Intel Core i3 di 11a generazione, che garantisce prestazioni elevate in qualsiasi attività tu stia svolgendo. Con un display da 15,6 pollici Full HD, una scheda grafica Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 12 GB) e un’unità SSD da 256 GB, questo notebook è pronto per affrontare qualsiasi sfida.

Il PC è dotato del sistema operativo Windows 11, che offre un’esperienza di utilizzo migliorata. Inoltre, con il supporto Wi-Fi 5 (802.11ac), il segnale wireless è forte e stabile, consentendoti di rimanere connesso ovunque tu vada. Trovi anche una webcam HD con due microfoni per garantire videochiamate chiare e di alta qualità.

Che tu debba collegare dispositivi USB, schermi esterni o altro, l’Acer Aspire 3 è pronto ad affrontare ogni situazione. Con una vasta gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI, avrai tutte le opzioni di connettività di cui hai bisogno.

Il tuo nuovo Acer Aspire 3 non è solo potente, ma anche elegante e altamente portatile. Con un design professionale, questo notebook da 15,6 pollici è sottile e leggero, ideale per chi è in movimento. Inoltre, grazie alla batteria a lunga durata, potrai godere di un’autonomia fino a 9 ore, permettendoti di lavorare ovunque tu desideri senza preoccuparti della ricarica.

Non perdere questa occasione di risparmio e di migliorare la tua esperienza informatica con l’Acer Aspire 3. Acquistalo ora su Amazon a soli 369 euro e scopri prestazioni straordinarie, connettività affidabile e un design elegante, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.