Acer Aspire 3: con QUEST'OFFERTA è il notebook economico da comprare (anche in 5 rate mensili)

Tra le offerte Amazon del momento c’è anche un’interessante promozione dedicata ad Acer Aspire 3. Il notebook economico della gamma Acer viene oggi proposto al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro con un taglio di prezzo di ben 150 euro che fa la differenza e rende il laptop di Acer il modello giusto da comprare in questa fascia di prezzo.

Da notare, inoltre, che, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti, è disponibile anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. In questo caso, il notebook costerà appena 79 euro al mese per 5 mesi. Per sfruttare l’offerta, destinata a terminare a breve, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Acer Aspire 3: è il notebook economico da comprare in questo momento

L’Acer Aspire 3 ha tutto quello che serve per essere considerato il notebook economico da comprare in questo momento. Il dispositivo può contare su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e sul processore Intel Core i3-1115G4 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. La dotazione è completa e comprende il sistema operativo Windows 11 e una ricca dotazione di porte, con tutte le USB e le HDMI necessarie per collegare periferiche esterne, oltre che con una batteria in grado di garantire fino a 9 ore di utilizzo con una sola carica.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Aspire 3 al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro. In questa fascia di prezzo, spendendo meno di 400 euro, il laptop di Acer non ha concorrenti, garantendo un rapporto prestazioni/prezzo davvero al top del mercato. C’è, inoltre, la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 79 euro. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

