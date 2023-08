Acer Aspire 1 in offerta su Amazon: il laptop economico scende sotto i 250€

L’Acer Aspire 1 è ora disponibile ad un prezzo speciale su Amazon. Oggi può essere tuo al prezzo scontato di soli 249,00 €, con un importante sconto sul suo normale prezzo di listino.

Questo notebook è un’opzione ideale per chi cerca un dispositivo leggero, versatile e caratterizzato da un prezzo aggressivamente basso. E’ perfetto per studenti e lavoratori. La disponibilità è immediata, il che significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani.

All’avanguardia con il suo sistema operativo, il notebook vanta Windows 11 Home in S mode, che porta un menu Start completamente ridisegnato e offre nuove possibilità di connessione e interazione.

Il cuore pulsante di questo portatile è il processore Intel Celeron N4500, che assicura una fluidità ottimale nelle operazioni quotidiane. La brillantezza delle immagini è garantita da un display da 14″ IPS Full HD, mentre la RAM da 4 GB DDR4, espandibile fino a 8 GB, assicura la gestione efficiente delle molteplici attività.

Menzione speciale per l’ampia scelta di porte USB disponibili. Ciò consente di collegare una varietà di dispositivi e, grazie alla porta HDMI, è possibile anche estendere il display a schermi esterni. La connettività non è un problema grazie al supporto allo standard Wi-Fi 5, che assicura un accesso rapido a Internet. E per chi desidera videochiamate di alta qualità, il notebook è fornito di webcam e microfoni. Completano il tutto un design sottile, ergonomico e facilmente trasportabile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo iper-competitivo!

