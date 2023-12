Acemagic S1 in offertissima: il desktop con schermo LCD è tuo a metà prezzo

Il Mini PC Acemagic S1 offre una soluzione innovativa e potente per le esigenze quotidiane e attualmente è disponibile a un prezzo eccezionale di 229€ grazie a un coupon sconto del 50%. Insomma, lo paghi metà prezzo e proprio per questo ti suggeriamo caldamente di fare in fretta, perché l’offerta sta andando rapidamente a ruba.

Dotato di un processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, con frequenza fino a 3,4 GHz e cache di livello 3 da 6 MB, il Mini PC S1 è progettato per affrontare una varietà di compiti, dal lavoro d’ufficio alla formazione online, alla riproduzione di video 4K e molto altro ancora. La sua versatilità lo rende ideale per diverse esigenze.

Con una memoria di sistema di 16GB DDR4 e uno spazioso SSD M.2 NVMe da 512GB, il Mini PC S1 offre una combinazione di capacità di archiviazione rapida e abbondante. Il design magnetico unico rende la memoria facilmente sostituibile, e la possibilità di espandere fino a 4TB fornisce ulteriore flessibilità di archiviazione.

Questo dekstop si distingue da tutti gli altri per un elemento decisamente interessante: ha un piccolo display LCD che serve diversi scopi e restituire un look davvero moderno e fantascientifico. Può essere usato per mostrare lo stato del sistema operativo, oltre che la temperatura della CPU e ovviamente l’ora e la data. Inoltre, le luci RGB personalizzabili aggiungono un tocco di colore e stile al tuo ambiente di lavoro o domestico.

Il Mini PC S1 Acemagic è dotato di un supporto base che consente di posizionarlo verticalmente o orizzontalmente, offrendo una maggiore flessibilità nella disposizione sulla scrivania.

Insomma, come avrai ormai capito, stiamo parlando di un desktop compatto, moderno e con ottime prestazioni. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa straordinaria offerta e di acquistarlo oggi a metà prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.