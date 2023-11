Accumulatore di corrente Jackery: l'OCCASIONE che cercavi

Se sei un appassionato di avventure all’aria aperta, il generatore solare portatile Jackery Explorer 240 è il compagno ideale per alimentare la tua sete di esplorazione. Fondata nel 2012, Jackery si è affermata come leader nel settore delle soluzioni di energia pulita per campeggiatori, guadagnandosi il prestigioso premio di design Red Dot Award nel 2016. Grazie all’offerta esclusiva del 13% su Amazon in occasione della settimana del Black Friday, ora è il momento perfetto per acquistarla al prezzo speciale di soli 169,00 euro, anziché 194,99 euro.

Accumulatore di corrente Jackery: le scorte a disposizione sono quasi finite

La Jackery Explorer 240 è in grado di alimentare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, grazie alla sua presa CA da 230 V (200 W, picco di 400 W), alle due porte USB-A e alla porta CC per auto. Che tu stia ricaricando il tuo computer portatile, un mini frigo o persino un drone, questa generatore solare portatile è pronta a soddisfare le tue esigenze energetiche all’aperto.

Il cuore pulsante di Explorer 240 è una batteria agli ioni di litio da 240 wattora, garantendo una fonte di energia silenziosa, ecologica e senza fumo. Niente più preoccupazioni per il rumore o l’odore di carburante durante il tuo prossimo viaggio in campeggio. Con Jackery, puoi goderti la tua avventura senza disturbare la natura che stai esplorando.

Per coloro che abbracciano uno stile di vita ecologico, la Jackery Explorer 240 si abbina perfettamente con il pannello solare Jackery Solar Saga 100W, offrendo un’opzione di ricarica efficiente ed ecologica. Con un inverter a onda sinusoidale pura, questo generatore protegge i tuoi dispositivi sensibili, garantendo una fornitura stabile di energia.

La praticità si unisce alla portabilità con la robusta maniglia del generatore solare portatile Jackery, che ti consente di portarlo ovunque tu vada. Non farti sfuggire questa opportunità di risparmiare durante la settimana del Black Friday su Amazon. Preparati a illuminare il tuo prossimo viaggio all’aperto con l’accumulatore di corrente portatile Jackery Explorer 240, oggi al prezzo speciale di soli 169,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

