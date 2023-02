Accredita lo stipendio su Conto Corrente Arancio: puoi avere tutto gratis

Sei alla ricerca di un conto corrente conveniente e senza costi? Il Conto Corrente Arancio di ING è la soluzione che fa al caso tuo: grazie al “Modulo Zero Vincoli”, infatti, puoi ottenere ancora più vantaggi. Come funziona? Molto semplice. Se scegli di accreditare il tuo stipendio o la tua pensione sul Conto Corrente Arancio, tutti i costi verranno azzerati – dal canone ai prelievi, fino ai bonifici.Un’opportunità da non perdere, soprattutto in un momento in cui i costi delle operazioni bancarie sono in continuo aumento.

ING azzera tutto con il suo Modulo Zero Vincoli

Il Modulo Zero Vincoli, riservato ai titolari del Conto Corrente Arancio, offre numerosi vantaggi tra cui prelievi gratuiti di contante in Italia e in Europa con la carta di debito e un modulo di assegni gratuito all’anno. Inoltre, i bonifici SEPA sono gratuiti fino a 50 mila euro e possono essere eseguiti anche attraverso il Servizio Clienti, senza commissioni applicate da ING.

Sebbene il canone mensile del Modulo Zero Vincoli sia normalmente di 2 euro, si azzera totalmente nel mese in cui viene accreditato lo stipendio o la pensione sul Conto Corrente Arancio, o in alternativa in cui si ricevono entrate di almeno 1.000 euro. Questo interessante vantaggio può essere attivato in fase di apertura del conto o successivamente e la disattivazione è gratuita in qualsiasi momento.

Conto Corrente Arancio mette a disposizione tre carte: la Carta di Credito Mastercard Gold, la Carta di Debito Mastercard e la Carta Prepagata virtuale. La prima consente di effettuare acquisti in tutto il mondo, sia online che nei negozi, con pagamenti contactless, Apple Pay e Google Pay. È possibile impostare limiti di spesa con notifiche in tempo reale. Il canone mensile è di 2 euro, ma viene azzerato per spese superiori a 500 euro o con Pagoflex attivo.

La Carta di Debito Mastercard, invece, è personalizzabile e permette di prelevare contante in Italia e in Europa, effettuare acquisti online e nei negozi, sia contactless che tradizionali. Il canone annuo è gratuito. Infine, la Carta Prepagata è virtuale e sicura, ideale per lo shopping online. Può essere richiesta anche in versione fisica per gli acquisti in negozio, con la possibilità di scegliere l’importo in qualsiasi momento. Anche in questo caso, non c’è alcun canone annuale da sostenere.

Conto Corrente Arancio: ottieni il 3% lordo

ING ha annunciato l’aumento del tasso di interesse sulla liquidità (senza vincoli temporali) per i titolari di Conto Corrente Arancio, portandolo allo 0,50% annuo lordo a partire da aprile 2023. Inoltre, per i nuovi clienti, i versamenti effettuati entro il 31 marzo 2023 avranno il 3% per 3 mesi senza limiti minimi e fino a un massimo di 100.000 euro.

Aprire Conto Corrente Arancio è semplicissimo:

Accedi alla pagina ufficiale tramite questo link

Clicca sul bottone “Apri Conto Corrente Arancio”

Se vuoi, aggiungi Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci

Attiva Conto Corrente Arancio con un bonifico per usarlo subito

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.