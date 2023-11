Access Point Netgear, offerta imperdibile: lo paghi 99€ invece di 239,99€

L’access point NETGEAR Business Essential è un’opzione eccellente per migliorare la copertura e la sicurezza della tua rete wireless. Attualmente in offerta a 99,99€ invece di 239,99€, con uno sconto esagerato del 58%: offre prestazioni Dual Band ad alta velocità e diverse caratteristiche che lo rendono adatto a varie applicazioni. Noi ti suggeriamo caldamente di non farti scappare questa offerta, prima che possa terminare.

Con una velocità AX4200, questo access point è ideale per estendere la tua rete wireless principale a distanze maggiori. Può creare una rete WiFi separata e sicura per specifiche aree, rendendolo perfetto per l’uso in spazi pubblici o come punto vendita al dettaglio.

Il WAX220 è in grado di gestire fino a 256 dispositivi e offre sicurezza avanzata con il supporto per WPA3. Può creare fino a 4 reti wireless separate e sicure grazie al supporto di più SSID, consentendo di controllare l’accesso ai dispositivi in modo efficace.

Con opzioni di montaggio flessibili a parete o a soffitto, puoi posizionare l’access point in modo discreto per garantire una copertura ottimale della rete WiFi. La configurazione è semplice grazie all’installazione guidata NETGEAR che consente di configurare il dispositivo in soli 10 minuti.

Se stai cercando un access point WiFi potente, sicuro e adatto a diverse applicazioni, questa soluzione di NETGEAR (WiFi 6, AX4200 e WAX220) potrebbe essere la soluzione che fa per te, specialmente con l’attuale sconto del 58%.

