Abituati a una COLAZIONE DA RE con questo tostapane Philips a 8 impostazioni

La colazione è il pasto più importante della giornata, lo sapevi? Un vecchio proverbio recita “colazione da re, pranzo da principe, cena da povero”, riuscendo a sintetizzare alla perfezione quella che dovrebbe essere la scelta degli alimenti in base alle nostre reali necessità. E per fare una colazione da re gli alimenti da soli non bastano, bisogna anche munirsi degli strumenti più idonei. Come il tostapane professionale Philips dotato di 8 impostazioni, capace di scongelare e tostare contemporaneamente fette di pane o brioche.

Te ne parliamo oggi perché su Amazon è in offerta a soli 26,99 euro, per effetto dello sconto del 23% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (34,99 euro). L’articolo è venduto e spedito da Amazon: se completi l’ordine ora riceverai il tostapane a casa tua già nella giornata di domani.

Tostapane Philips a 8 impostazioni per una colazione perfetta

Il tostapane Philips Daily Collection ti permette di avere ogni giorno toast croccanti e dorati al punto giusto, qualunque sia il pane che usi. Merito delle due fessure che si adattano alla perfezione sia alle fette sottili sia a quelle più spesse.

Un altro punto di forza del tostapane Daily Collection di Philips è la funzione di scongelamento, grazie alla quale puoi scongelare e tostare il pane contemporaneamente, per toast caldi nel giro di pochi secondi.

È inoltre comodo da pulire: merito del vassoio raccoglibriciole, che puoi rimuovere ogni volta che vuoi dalla parte inferiore del prodotto. In più con il coperchio antipolvere non rischi non devi preoccuparti di pulire le fessure dopo ogni utilizzo.

Metti in carrello ora il tostapane Philips con 8 impostazioni, tuo a soli 26,99 euro con spedizione gratuita offerta da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.